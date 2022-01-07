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Bursa’da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Bursa’da otobanda hızla seyreden kamyonun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Asayiş 07.01.2022, 09:08
Bursa’da otobanda hızla seyreden kamyonun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Olay, dün Bursa otobanı üzerinde meydana geldi. Farklı bir aracın içerisinden cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otobanda sür’atle seyreden kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi.