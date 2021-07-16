Bursa’da bisikletli gençlerin ölüme yolculuğu

Bursa’da bisiklet süren gençlerin TIR’ın arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Bisiklet süren genç, TIR’ın arka tarafına tutunarak seyahat etti. Ovaakça-Gemlik yolu üzerinde kimseye aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yapan gençler, bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu.