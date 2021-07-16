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Bursa’da bisikletli gençlerin ölüme yolculuğu
Bursa’da bisiklet süren gençlerin TIR’ın arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.
Asayiş 16.07.2021, 09:36
Bursa’da bisiklet süren gençlerin TIR’ın arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.Bisiklet süren genç, TIR’ın arka tarafına tutunarak seyahat etti. Ovaakça-Gemlik yolu üzerinde kimseye aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yapan gençler, bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu.