Bursa’da bisikletli gencin trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bursa’da bisikletli genç, trafikte canını tehlikeye atarak ilerledi. Genç, görenlerin korku dolu bakışları arasında gözden kayboldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Kültürpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet kullanan bir genç trafiğe girerek tehlikeli şekilde ilerdi. Ön kaldırarak ilerlemesini gören çevredeki vatandaşların ise korku dolu bakışları arasında genç, ilerleyerek gözden kayboldu. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.