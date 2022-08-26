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Bursa’da bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kameralarda
Bursa’da canını hiçe sayan bisikletli bir genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. Gencin bu tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Asayiş 26.08.2022, 09:31
Bursa’da canını hiçe sayan bisikletli bir genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. Gencin bu tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletli bir genç, gideceği yere yorulmadan ve daha hızlı gitmek için kamyonetin kasasına tutundu. Canını hiçe sayan gencin bu tehlikeli yolculuğu sürücünün fark etmesiyle son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
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