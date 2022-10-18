Bursa’da bir tekstil firmasında çalışan 50’den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti

Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren bir tekstil fabrikasında çalışan 50’den fazla işçi yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. 50 kişiden fazla işçi için 112 Acil Çağrı Merkez’ine bilgi verildi. İşçiler, fabrikaya gelen çok sayıda ambulansla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işlerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Bazı hasta yakınları ise hastaneye gelen yemek şirketinin müdürüne isyan etti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.