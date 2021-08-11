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Bursa’da bir parkta erkek cesedi bulundu

Bursa’da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Asayiş 11.08.2021, 04:29
Bursa’da bir parkta erkek cesedi bulundu

Bursa’da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saat 22.00 sıralarında Ebu İshak mahallesi’ne bağlı kamberler parkında meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi. Ceset, olay yerinde inceleme yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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