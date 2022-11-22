Bursa’da bir otomobilde 3 kilo metanetinin ele geçirildi

Bursa’da durdurulan bir araçtan 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonrasında durdurulan araçtan, 3 kilo 60 gram metanfetamin tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan takip sonrasında, İstanbul’dan Bursa yönüne giden aracın, Gemlik’ten geçmesi üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 3 kilo 60 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Oğuzhan Ahmet T. İsimli şahıs ise Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sokaklara inince satış değerinin ise bir milyon lira civarı olduğu tahmin ediliyor.