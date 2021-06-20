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Bursa’da bir otomobil alev alev yandı

Bursa’da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu.

Asayiş 20.06.2021, 16:24
Bursa’da bir otomobil alev alev yandı

Bursa’da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Bursa-İzmir yolu Görükle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında meydana gelen mekanik arıza sonucu çıkan yangında alevler kısa sürede otomobili sardı.

Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülsede otomobil kullanılamaz hale geldi.
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