Bursa’da bir motosiklete 5 kişi bindi

Bursa’da 1’i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1’i bebek 5 kişi bindikleri motosiklet ile gezintiye çıktı. Bu tehlikeli anları vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, en arkada oturan kişinin ise düşme noktasına geldiği görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, ’bu kadarına da pes’ dedi.