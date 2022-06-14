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Bursa’da bir garip mazgal hırsızlığı kamerada

Bursa’da hırsızlar otomobille gelip şehrin su giderlerinin bulunduğu demir mazgalları çalıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 14.06.2022, 09:09
Bursa’da bir garip mazgal hırsızlığı kamerada

Bursa’da hırsızlar otomobille gelip şehrin su giderlerinin bulunduğu demir mazgalları çalıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle mazgalların olduğu yerde duran şüpheliler, etrafı kontrol ettikten sonra demirleri sökerek bagaja yükledi.

Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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