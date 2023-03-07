Bursa’da bir garip hırsızlık: Terlik çalınca kendi terliklerini bıraktı

Bursa’da bir kişi, girdiği binada kapının önünde duran bir çift terliği çalarken, kendi terliklerini de orada bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs bir binaya girerek kapı önlerini kontrol etmeye başladı. Bir süre bakan şahıs, gözüne kestirdiği terliği çalarken, kendi terliklerini de kapının önüne koyarak kayıplara karıştı.

Garip hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, hırsızın rahatlığı ve ağzındaki sigara dikkatlerden kaçmadı.