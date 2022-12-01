Bursa’da bir eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarına bir eğitim uçağı düştü, kazada pilot ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti

Saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan eğitim uçağı merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali’ne düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olay yerine giderken, bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan uçaktaki görevlilerle uçak düştükten sonra iritbatın kesildiği belirtilmişti.