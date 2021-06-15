Bursa’da bin liralık cinayetin zanlısı yakalandı

Bursa’da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan genç adamın bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemer’den (32) Hazirandan beri haber alamayan ailesi, 5 Haziranda polise kayıp müracaatında bulundu. Özkemer’i bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalini izledi. Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesi’ndeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, ayrıca telefon görüşmelerini incelediklerinde, en son arkadaşı Onur Semiz ile konuştuğunu belirledi. Polis, şüphe üzerine Onur Semiz’i gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde O.S. (30), arkadaşı Murat Özkemer’i tabancayla vurup öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti. Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer’den bin lira borcunu ödemesini istediğini, bunun üzerine tartışma çıktığını ve Özkemer’i tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, cuma günü O.S. ile İvazpaşa Mahallesi’ndeki Abdal Murat Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alana gitti. Özkemer’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Özkemer’in cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından adlî tıbba kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından dün ailesi tarafından teslim alınan Özkemer’in cesedi Hasköy Mezarlığı’na defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece ’kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.