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Bursa’da beton yüklü kamyon yan yattı
BURSA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ BETON YÜKLÜ KAMYON YAN YATTI.
Asayiş 13.08.2020, 09:30
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Bursa’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği beton yüklü kamyon yan yattı.
Kaza, öğle saatlerinde Bursa-İstanbul yolu Panayır Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 YC 058 plakalı beton yüklü kamyonun sürücüsü viraja gireceği sırada bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücüsüyü ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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