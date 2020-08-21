Bursa’da ’belgesel’ tadında droneli narkotik operasyonu
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ORMANLIK ALANDA BULUNAN BİR EVE OPERASYON DÜZENLEDİ.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bulunan bir eve operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda adeta belgesel tadında görüntüler oluşurken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa’da ormanlık alanda bulunan bir ikamete drone destekli operasyon yapan ekipler, kapıları kırarak içeriye giren ekipler M.A., Ü.A. ve E.Ş.’yi gözaltına aldı. İkamette ve ormanlık alanda yapılan aramalarda çok sayıda Hint keneviri, içime hazır kurutulmuş esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Belgesel tadında droneli operasyon
Ormanlık alanda bulunan ikamete yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi. Ormanlık alanda ikamete yaklaşan ve eve giren ekipler, drone ile anbean kaydedildi. Ormanlık alana ekili esrarları da bulan ekiplerin o görüntüleri izleyenlere adeta belgesel tadı verdi.
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