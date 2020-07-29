Bursa’da bayram öncesi uyuşturucu operasyonu
BURSA'DA BAYRAM ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. UYUŞTURUCU MADDE SATICILARINA KARŞI YAPILAN OPERASYONDA 1 KİLO 200 GRAM SENTETİK KANNOBİNOİD ELE GEÇİRİLDİ.
Bursa’da bayram öncesi uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu madde satıcılarına karşı yapılan operasyonda 1 kilo 200 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan ekipler, U.K., A.K., A.Ç., H.Ç., B.C.Y., E.T.M. ve M.Ş.’nin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 50 ecstasy tablet, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan U.K., A.K., A.Ç., H.Ç., B.C.Y., E.T.M. ve M.Ş. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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