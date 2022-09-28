Bursa’da bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Bursa’da bataklığa saplanan inek vatandaşların yoğun mücadelesi sonrası kurtarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolunu şaşıran inek, bataklık olan alana girerek saplandı. Burada mahsur kalan inek, sahiplerinin ve arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. O anlar kurtarma çalışmasına katılan vatandaşlarından birinin cep telefon kamerasına yansıdı.