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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi” dedi.
Bursa’da başıboş atlar trafiği felç etti
Bursa’da sahipsiz başıboş atlar ana yollarda trafiği felç etti.
Asayiş 15.06.2022, 10:46
Bursa’da sahipsiz başıboş atlar ana yollarda trafiği felç etti.
Sahipsiz başıboş atlar İnegöl ilçesinde ana yollarda cirit atarak trafiği felç etti. Bir süre yolda yürüyen başıboş atlar, bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.