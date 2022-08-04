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Bursa’da başıboş atlar trafiği birbirine kattı

Bursa’da başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Sürücüler bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Asayiş 04.08.2022, 10:41
Bursa’da başıboş atlar trafiği birbirine kattı

Bursa’da başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Sürücüler bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Nilüfer ilçesinde üç at, Orhaneli-Misi karayoluna çıktı. Otomobillerin yanlarından geçmesinden ürken atlar, karayoluna çıkarak koşturmaya başladı. Araçların yoğun olduğu trafikte güvenliği tehlikeye düşüren atlar daha sonra gözden kayboldu.

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