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Bursa’da başıboş atlar kaldırımda yürüyüp araçlar gibi anayolda ilerliyor

Bursa’da anayolda başıboş atlar trafikte tehlike oluştururken insanlar gibi de kaldırımda yürüyor.

Asayiş 02.09.2021, 10:19
Bursa’da başıboş atlar kaldırımda yürüyüp araçlar gibi anayolda ilerliyor

Bursa’da anayolda başıboş atlar trafikte tehlike oluştururken insanlar gibi de kaldırımda yürüyor.

Bursa’nın çeşitli bölgelerinde sahipsiz atlar ana yola çıkarak trafikte sürücüleri tehlikeye atıyor. Sahipsiz başıboş atların insanlar gibi kaldırımdan yürüyorlar. Kaldırımda yürüyen atları gören vatandaşlar ise gözlerine inanamıyor. Trafiğe çıkan başıboş atlar sürücülerin korkulu rüyası olurken, ana yolda kilometrelerce ilerlemeleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

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