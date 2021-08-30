banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Maaşa göre kredi dönemi
Maaşa göre kredi dönemi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi

Bursa’da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti

Bursa’da bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi. Dakikalarca İzmir Bursa kara yolunda koşturan at yorulmak bilmedi.

Asayiş 30.08.2021, 09:45
Bursa’da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti

Bursa’da bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi. Dakikalarca İzmir Bursa kara yolunda koşturan at yorulmak bilmedi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Ataevler Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sahibi belli olmayan at trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaklaşık 10 kilometre boyunca koşturdu.

Atı gören sürücüler kaza yapmamak için büyük çaba sarf etti.

Sahipsiz başıboş atın yola çıkması sürücüleri çileden çıkardı. Atın hızla koşmasını kaydeden sürücüler şaşkınlıklarını da gizleyemedi.

Bir sürücünün ise seyir halindeyken elleriyle kovalamaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yorumlar (0)
31°
açık