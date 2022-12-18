Bursa’da bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’da hafif ticari araç demir bariyere çarparak takla atarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ersoy idaresindeki 16 ARF 379 plakalı hafif ticari araç, demir bariyere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Murat Ersoy ve Salih Çabuk’u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Murat Ersoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.