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Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi ve Florya’nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır."
Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 16.05.2022, 13:27
Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.