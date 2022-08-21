banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar

Bursa’da baraka yangını korkuttu

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan baraka yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Asayiş 21.08.2022, 22:23
Bursa’da baraka yangını korkuttu

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan baraka yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yunuseli Mahallesi’nde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık