Bursa’da bagajda tehlikeli yolculuk

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin bagajında giden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden 2 kişinin tehlikeli yolculuğunun sebebi öğrenilemedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan otomobilin bagajında seyahat eden 2 kişi, arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüyü çeken sürücü ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuğuna devam eden 2 kişinin neden otomobilin o kısmında yolculuk yaptıkları anlaşılamadı. Seyahat sırasında birinin bagaj kapağının kapanmaması için eliyle tuttuğu da görüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.