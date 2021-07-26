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Bursa’da bağ evinde korkutan yangın

Bursa’da bir bağ evinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Asayiş 26.07.2021, 09:29
Bursa’da bağ evinde korkutan yangın
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Bursa’da bir bağ evinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Yangın dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangında ahşap bağ evini kısa sürede alevlere teslim oldu.

Yoldan geçenler alevleri görünce hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Yangın yüzünden yoğun dumanlar oluştu. Bağ evinde kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, yangın sonrası bina kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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