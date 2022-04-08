Bursa’da aynı gece çifte kumar baskını

Bursa polisi gelen ihbarlar üzerine gece saatlerinde kumarhane olarak kullanılan iki farklı adrese baskın düzenledi. 2 işletmeciye adli işlem yapılırken, kumar oynayan toplamda 7 kişiye ise 12 bin 703 lira ceza kesildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı iki mahallede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulu mahallede ve Bağlarbaşı mahallesindeki iki kahvehaneye baskın düzenledi.

Osmangazi ilçesi Ulu mahallede kumarhane olarak faaliyet gösterdiği şeklinde ihbar alınması üzerine bir kıraathanede yapılan baskında kumar oynayan 3 şahıs suç üstü yakalandı. Operasyonda 500 lira nakit para, 32 adet iskambil, 53 adet jolly joker, 44 adet angora kağıdı ele geçirildi. Kumar oynayan 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası kesildi. İşyeri sahibi O.B.’nin ise kumar oynanması için yer sağlamak suçundan arandığı ortaya çıktı. O.B. gözaltına alınırken, aynı suçtan ikinci kez işlem yapıldı.

Öte yandan Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde kumarhane olarak faaliyet gösterdiği ihbar edilen bir kıraathaneye baskın yapıldı. Operasyonda kumar oynayan 4 şahıs suç üstü yakalandı. Baskında poker tabir edilen oyunda kullanılmak üzere çok sayıda okey taşı, 200 lira para, 104 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Operasyonda kumar oynayan 4 kişiye toplam 7 bin 246 lira para cezası kesilirken, işyeri sahibi H.Ç.’ye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.