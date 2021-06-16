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Bursa’da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdu

Bursa’da aracın arkasına bağladığı atı kilometrelerce koşturarak eziyet eden sürücüye vatandaşlardan tepki yağdı.

Asayiş 16.06.2021, 22:33
Bursa’da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdu

Bursa’da aracın arkasına bağladığı atı kilometrelerce koşturarak eziyet eden sürücüye vatandaşlardan tepki yağdı.

Olay. dün Osmangazi ilçesinde, Avrupa Konseyi Bulvarında meydana geldi. Çevre yolunda seyreden sürücüler, 16 ACK 759 plakalı aracın arkasına bağlı atı görünce şaşkınlık yaşadı. Cep telefonlarıyla eziyeti kaydeden vatandaşlar, şehrin en işlek caddelerinden biri olan yolda seyir halindeki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan şahsı uyarmalarına rağmen durdurmayı başaramadı. Atı araca bağlayıp kilometrelerce koşturan sürücüye vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
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