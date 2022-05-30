Bursa’da araç yandı, Mudanya yolu kilitlendi

Bursa’da araç yangını nedeniyle trafik kilitlendi.

Yangın, Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin kaput kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle Bursa-Mudanya yolu kilitlenirken, yanan aracın kaldırılmasıyla trafik açıldı.