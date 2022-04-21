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Bursa’da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi
Bursa’da çaldıkları araçla birlikte kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 21.04.2022, 08:51
Bursa’da çaldıkları araçla birlikte kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi eski Gemlik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri, kovalamaca sonucu çalıntı aracı ve içinde bulunan S.Y. (26) Y.A. (33) ’ü kıskıvrak yakaladı. Yapılan inceleme sonucu meydana gelen üç ayrı oto hırsızlığın şüphelileri olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.