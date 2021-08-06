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Bursa’da araç devrildi, genç sürücü ölümden döndü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticarî araç yan yattı, sürücüsü yaralandı.
Asayiş 06.08.2021, 13:12
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticarî araç yan yattı, sürücüsü yaralandı.Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir hâlinde olan Görkem Demir (21) idaresindeki 16 UN 174 plakalı hafif ticarî araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.