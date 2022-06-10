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Bursa’da annesini öldüren zanlı tutuklandı

Bursa’da tartıştığı annesini iple boğarak öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 10.06.2022, 22:28
Bursa’da annesini öldüren zanlı tutuklandı

Bursa’da tartıştığı annesini iple boğarak öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Y. (23), Samsun’a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Y.’nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun’a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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