banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı

Bursa’da amatör kulüp antrenörü koronadan hayatını kaybetti

Bursa’da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Asayiş 24.03.2021, 12:18
2
Bursa’da amatör kulüp antrenörü koronadan hayatını kaybetti

Bursa’da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta pazartesi günü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi Bursa Şehir Hastanesi’nde devam eden Ergün Kaya, pazartesi günü hayatını kaybetti. Vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzerken, cenazesi Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.

Bursa Bağlarbaşı Spor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam, yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şâd, mekânın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu