Bursa’da alkollü sürücü nine ile torununa çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen nine ile torununa çarptı. Feci kazada nine hayati kaybederken torunu ise ağır yaralandı.

Kaza, 15:40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak U. (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen nine Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira G.’ye (6) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit’e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlerken torun Zeynep Mira G. ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.’ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.