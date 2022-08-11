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Bursa’da akü hırsızlığı kamerada
Bursa’da ATV aracıyla gezen 2 şüpheli şahıs bir kamyonetin aküsünü çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 11.08.2022, 09:25
Bursa’da ATV aracıyla gezen 2 şüpheli şahıs bir kamyonetin aküsünü çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ATV kullanan 2 şüpheli şahıs: park halindeki kamyonetin aküsünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.