Bursa’da akıl almaz olay: Otların arasında yatan genç toprağa gömüldü
BURSA'DA OTLARIN ARASINDA UYUYAKALAN 29 YAŞINDAKİ GENCİN ÜZERİNE, ALANDA ÇALIŞAN BELEDİYE EKİPLERİ FARK ETMEYİNCE İŞ MAKİNESİYLE ÜZERİNE TOPRAK ATTILAR. TOPRAĞA GÖMÜLEN GENÇ İTFAİYE VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ İLE BELEDİYE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
Bursa’da otların arasında uyuyakalan 29 yaşındaki genç, alanda çalışan belediye ekipleri tarafından fark edilmeyince iş makinesiyle üzerine toprak atıldı. Toprağa gömülen genç itfaiye ve sağlık görevlileri ile belediye çalışanları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Mehmet Ç. isimli şahıs boş arazide otların arasında uykuya daldı. Bu sırada daha önce metruk olan binanın yıkımında kalan molozları temizlemek için bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırasında otların arasında şahsı göremeyen kepçe operatörü Cemal Ç., toprakları bir araya topladığı sırada gencin olduğu yere döktü. Bir anda bağırma sesleri üzerine toprak dökülen yere yönelen ekipler şok oldu. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler toprağa gömülen genci kurtarmak için büyük çaba harcadılar. Yarım saatlik çalışmanın ardından Mehmet Ç. toprağın altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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