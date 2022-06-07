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Bursa’da ahşap ev alevlere teslim oldu
Bursa’da ahşap ev alevlere teslim oldu. Mahalle sakinleri alev alev yanan evi korku dolu gözlerle izledi.
Asayiş 07.06.2022, 14:29
Bursa’da ahşap ev alevlere teslim oldu. Mahalle sakinleri alev alev yanan evi korku dolu gözlerle izledi.
Olay, Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli köyünde meydana geldi. İsmail Acar’a ait olduğu öğrenilen ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Uzun zamandır kullanılmayan ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.