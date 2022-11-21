Bursa’da ahırda korkutan yangın

Bursa Mustafakemalpaşa kırsal Ovaazatlı Mahallesi’nde bulunan 2 hayvan damı yaşanan yangında alevlere teslim oldu. Damda bulunan onlarca hayvan ise telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ovaazatlı damlar bölgesinde çıktı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, kanaletlerin bulunduğu alandan damlara sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler 2 farklı hayvan damının yanmasına neden oldu. Erol Akcan ve Ali Arı’ya ait olan damlardaki yangına Ovaazatlı Muhtarı Celal Tunca’nın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve çevredeki köylüler müdahale etsede şiddetli rüzgar alevlerin egemenliğinin önüne geçemedi.

Yangında damlar içinde bulunan yüzlerce balya samanla birlikte yanarken 25 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvan ise yanmaktan son anda kurtarıldı.