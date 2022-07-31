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Bursa’da ahır yıkıldı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa’da yıkılan ahırın altında kalan 7 büyükbaş hayvandan 5’i telef olurken, 2’si kurtarıldı.

Asayiş 31.07.2022, 22:17
Bursa’da ahır yıkıldı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa’da yıkılan ahırın altında kalan 7 büyükbaş hayvandan 5’i telef olurken, 2’si kurtarıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Göynüklü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yıkıldı. Sesleri duyan ahır sahibi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, MAK, ANDA, AKUT NAK, itfaiye ve kepçe sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında 7 büyükbaş hayvandan 5’i telef olurken, 2’si kurtarıldı.

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