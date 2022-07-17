Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa’da aç kalan domuzlar yemek aramak için şehir merkezine indi.

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü havanın kararmasına yakın saatlerde yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynerlerinde yemek arayan domuzlar mahallelinin şaşkın bakışları arasında geldikleri ormanlık alana girerek gözden kayboldu.