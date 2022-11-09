Bursa’da 8’i çocuk 9 kişi toprağa verildi

Bursa’da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8’i çocuk 9 kişi, Erdoğanköy Kent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün gece merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığına getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa defnedildi.

Cenazeye, İçişleri Bakan yardımcısı, Bursa Valisi ve protokolü katıldı.