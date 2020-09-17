Bursa’da 80 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği bölgede Hint keneviri fabrikası ele geçirildi
BURSA' NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN BİR FABRİKA BİNASINA GECE YARISI YAPILAN OPERASYONDA 430 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ. DRONE DESTEKLİ NEFES KESEN OPERASYONDA KAPILARI KIRARAK İÇERİYE GİREN POLİSLER, FABRİKA YERİNE HAVALANDIRMA BORULARI, VANTİLATÖRLER VE ULTRAVİOLE IŞIKLARLA DONATILMIŞ DEV KENEVİR SERASI İLE KARŞILAŞTI.
Bursa’ narkotik polisi tarafından bir fabrika binasına gece yarısı yapılan operasyonda 430 kök Hint keneviri ele geçirildi. Drone destekli nefes kesen operasyonda kapıları kırarak içeriye giren polisler, fabrika yerine havalandırma boruları, vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış dev Kenevir serası ile karşılaştı.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde bazı şahısların yasadışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirip öğrencilere satma hazırlığı içerisinde olduklarını tespit eden Bursa İl Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri şahısların Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen fabrikaya gece yarısı baskın yaptı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda gecenin karanliginda fabrika binasının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, kapıları kırıp içeriye girdiklerinde fabrika yerine her odası kenevir serasına çevrilmiş dev uyuşturucu çiftliği ile karşılaştı. Özel dizayn edilmiş havalandırma borulari, çalışır haldeki vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış sera odalarda yapılan aramalarda 430 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Bursa’daki operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 2 farklı ildede şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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