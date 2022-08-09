banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!

Bursa’da 8 gündür aranan kişi ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan kişi, arama çalışmalarının ardından derenin içinde ölü bulundu.

Asayiş 09.08.2022, 12:36
Bursa’da 8 gündür aranan kişi ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan kişi, arama çalışmalarının ardından derenin içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde yaşayan Hikmet Özgüneş (29), 8 gün önce evinden çıktı ve o günden beri kendisinden bir daha haber alınamadı. Özgüneş’in yakınları, yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, NAK, AKUT, İNDAK, Bursa, İnegöl olmak üzere 100 kişilik ekip ve ayrıca termal dron ve iz takip köpeği de arama çalışmalarına katıldı. Bugün sabah saatlerinde Bahçekaya mevkiinde Özgüneş’e ait motosikletin bulunması üzerine arama-kurtarma ekipleri o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıp genç derede ölü olarak bulundu

Arama çalışmalarının ardından Hikmet Özgüneş’in cesedi derenin içinde bulundu. Özgüneş’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu