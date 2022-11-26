Bursa’da 71 suçtan kaydı olan hırsızlık zanlısı kıskıvrak yakalandı

Bursa’da bir evden hırsızlık yapan zanlı, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 71 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, evinin kapısının açık olduğunu ve bazı eşyalarının da kapının önünde olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, hırsızlığı yaptığı tahmin edilen şüphelinin aracını eve yakın bir yerde görerek durdurdu. Araçta yapılan kontrolde evden çalındığı değerlendirilen ev eşyalarının bulunması üzerine adli makamlardan arama izni alındı. Yapılan arama sonucu zanlının daha önce M.Ö.’nün evinden 14 adet musluk ve banyo bataryası, E.S.’nin evinden de LCD televizyon çalınması olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.Y. (52), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ev eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.