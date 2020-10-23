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Bursa’da 70’lik deden 400 gram esrar çıktı

BURSA'DA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 70 YAŞINDAKİ DEDEDEN 400 GRAM ESRAR ÇIKARKEN OPERASYON KAPSAMINDA TOPLAMDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 23.10.2020, 14:48
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Bursa’da 70’lik deden 400 gram esrar çıktı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 yaşındaki dededen 400 gram esrar çıkarken operasyon kapsamında toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 70 yaşındaki E.Ş., biri kadın toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 70 yaşındaki E.Ş.’nin ikametinde yapılan aramalarda 400 gram esrar bulunurken diğer şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo metamfetamin, 4 adet hassas terazi ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, A.Y., İ.B., R.F., E.Ş. ve H.Ö. adliyeye sevk edildi.

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