Bursa’da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kamerasında

Bursa’nın İznik ilçesinde yolcu minibüsü ile ticari aracın karıştığı kazada 3’ü çocuk, kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İznik’ten Bursa’ya yolcu taşıyan 16 H 5522 plakalı minibüs ile 16 AGF 015 plakalı ticarî araç İznik çıkışında kazaya karıştı. İddiaya göre park halindeki ticari araç yola çıkmaya çalıştığı anda minibüs şoförü aracı fark edemeyerek direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kısa sürede 112 acil servis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle 3’ü çocuk olmak üzere 7 yaralı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.