Bursa’da 7 katlı otoparkta çıkan yangında 3 araç kül oldu

Bursa’da 7 katlı kapalı otoparkın 6. katında bulunan bir araç alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesiyle 3 araç küle döndü.

Olay, merkez Osmangazi İlçesiİ Doğanbey Mahallesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otoparkın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracın alev aldığını gören otopark görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise hazırda bulundu.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, 3 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.