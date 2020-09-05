Bursa’da 6 gündür kayıp olan genç ormanlık alanda aranıyor
BURSA’DA 6 GÜN ÖNCE EVDEN ÇIKAN VE BİR DAHA HABER ALINAMAYAN SALİH GEÇGEL, ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ORMANLIK ALANDA ARANIYOR.
Bursa’da 6 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aranıyor.
Bursa’nın Küplüpınar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Salih Geçgel 6 gün önce evinden ayrıldı. Bir daha Geçgel’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Geçgel’in en son evine 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesi’nde görüldüğünü belirledi. Mahalle sakinleriyle görüşen ekipler, Gelgeç’in sürekli Ovaakça’ya yürüyerek geldiğini, çay ocaklarında çay içtikten sonra ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine durum arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Kayıp genci bulmak için bölgeye AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık arazide kayıp genci bulmak için arama çalışmalarına başladı.
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