Bursa’da 500 polisle eğlence mekanlarına korona virüs uygulaması
BURSA’DA 500 POLİS EKİBİN KATILDIĞI CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GECE MEKANLARINA MASKE TAKMALARI VE SOSYAL MESAFEYE UYMALARI İÇİN UYARDI.
Bursa’da 500 polis ekibin katıldığı uygulamada korona virüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarına maske ve sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu. Denetimleri motorize ekipler, ahlak ekipler, asayiş ekipler ve narkotik ekiplerinden oluşan tim gerçekleştirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 500 polisle korona virüs uygulaması gerçekleştirdi. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlara korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunuldu.
Fiziki mesafeyi aşan vatandaşlara kuralları hatırlatan polisler, sıklıkla uyarılarda bulundu.
Vatandaşlar memnun
Polis ekipleri, mekanlarda oturan vatandaşları tek tek uyarıp maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maske ve sosyal mesafeye uyulması, ellerin sık sık yıkanması ve yüze temas etmemesi gerektiği yönünde polisler vatandaşlara detaylı bilgi verdi.
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