Bursa’da 5 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa’da 5 katlı binanın 3’cü katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken 3 kişi dumandan etkilendi. Kısa sürede bina içini kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, merkez Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında 303 sokak üzerinde bir sitenin 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi , kendisini güçlükle dışarı atıp komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında içeride mahsur kalan aralarında yaşlı kadınında bulunduğu 3 kişi duman ve sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken dumandan ve gazdan etkilenen 3 kişi, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.